  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek

Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
;
5
ID: 34621
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Deganya, 51

À propos du complexe

À VENDRE - APPARTEMENT TOUT JUSTE LIVRÉ 3 PIÈCES AU CŒUR DE NEVE TZEDEK 64 m² habitables + deux balcons (5,05 m² et 6,05 m²) 1er étage élevé 2 chambres a couché dont un mamad 1 salle de bain 2 balcons Exposition nord-ouest Parking privé robotic Emplacement exceptionnel : à 2 minutes du boulevard Rothschild, 3 minutes du marché Carmel et 5 minutes de la plage à pied Prix : 6 500 000 NIS

Tel-Aviv, Israël
