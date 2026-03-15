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Quartier résidentiel Appartement d’exception a vendre à ashdod – quartier youd bet

Ashdod, Israël
depuis
$1,03M
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9
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ID: 34962
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Shevet Naftali, 15

À propos du complexe

Appartement d’exception à Ashdod – Quartier Youd Bet Situé rue Shevet Naftali, dans l’un des secteurs les plus recherchés d’Ashdod, découvrez ce spacieux appartement de 152 m² transformé de 5 pièces en un élégant 4 pièces offrant de très beaux volumes et une distribution idéale pour une vie familiale confortable. Installé au 3ème étage, l’appartement bénéficie d’une agréable terrasse de 12 m² permettant de profiter pleinement de l’extérieur. Les espaces de vie sont lumineux, généreux et parfaitement adaptés à un mode de vie moderne. Son emplacement privilégié dans le quartier Youd Bet vous place à proximité immédiate de toutes les commodités : commerces, écoles, transports, parcs et centres d’intérêt de la ville. Une opportunité rare pour acquérir un bien spacieux dans l’un des quartiers les plus prisés d’Ashdod.

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Ashdod, Israël
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