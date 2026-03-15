Quartier résidentiel Appartement d’exception a vendre à ashdod – quartier youd bet

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Appartement d’exception à Ashdod – Quartier Youd Bet
Situé rue Shevet Naftali, dans l’un des secteurs les plus recherchés d’Ashdod, découvrez ce spacieux appartement de 152 m² transformé de 5 pièces en un élégant 4 pièces offrant de très beaux volumes et une distribution idéale pour une vie familiale confortable.
Installé au 3ème étage, l’appartement bénéficie d’une agréable terrasse de 12 m² permettant de profiter pleinement de l’extérieur. Les espaces de vie sont lumineux, généreux et parfaitement adaptés à un mode de vie moderne.
Son emplacement privilégié dans le quartier Youd Bet vous place à proximité immédiate de toutes les commodités : commerces, écoles, transports, parcs et centres d’intérêt de la ville.
Une opportunité rare pour acquérir un bien spacieux dans l’un des quartiers les plus prisés d’Ashdod.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour