  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)

Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)

Netanya, Israël
depuis
$1,51M
;
9
Laisser une demande
ID: 34445
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Malevsky Family, 5

À propos du complexe

Situé dans le quartier très recherché d’Ir Yamim à Netanya, à proximité immédiate du Kikar HaPiano, du Canyon Ir Yamim et des plages. Appartement 5 pièces de 140 m² Au 2ᵉ étage Terrasse de 18 m² avec vue , Deux parkings et une cave. Résidence récente de standing, offrant salle de sport, salle de jeux enfants et parties communes entretenues. Environnement calme, familial et haut de gamme, avec accès rapide aux axes principaux, parcs, écoles et infrastructures sportives. Prix demandé : 4 820 000 ₪ pour un bien combinant surface généreuse, prestations modernes et localisation premium.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel Cottage triplex rare
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$321,338
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$1,51M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,07M
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Netanya, Israël
depuis
$642,675
Rue Dizengoff au cœur de Netanya, emplacement premium à proximité immédiate de Kikar HaAtsmaout. Secteur recherché pour ses commerces, cafés, son attractivité urbaine et son accès rapide à la plage. Appartement de 3 pièces, d’environ 88 m², au 1er étage sur 5. Entièrement rénové, avec volu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller