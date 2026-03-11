Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem
Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation.
Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves.
Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ainsi que différents commerces a proximité situe dans un centre commercial, situe au coeur de Talpiot, proche d’axes routiers, le tramway étant à 15 minute à pied de Baka.
Ce projet proposera des appartements de 2 à 5 pièces, rez de jardin, mini penthouses et penthouses.
Livrable en dec 2026
3 p 77m2 et 8,4m2 terrasse
3 p 81m2 et entre 8 et 12m2 de terrasse
3 p 87m2 et 10 m2 de terrasse
4 p 105m2 et entre 12 et 18m2
4 p 98m2 et terrasse entre 10 et 13m2
4 p102m2 et terrasse entre 10 et 13m2
5 p 122m2 et terrasse entre 13 et 16m2
Les prix démarrent à 2.775.000 sh et chaque appartement est livré avec cave et parking
4 pieces de 105m2 avec terrasse de 13m2, parking et cave a partir du 1er etage
Prix a partir de 3.754.000 sh
Penthouse de 4 pièces de 140m2 avec belle terrasse d 33m2.
Mini penthouse de 4 pièces de 136m2 avec magnifique terrasse de 118m2
Modalité de paiement :
15% à la signature
15% tous les 5 mois
15% à la remise des clefs
(Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% HT)
Jérusalem, Israël
