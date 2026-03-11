  1. Realting.com
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$869,022
5
ID: 34125
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shalom Yehuda, 3

À propos du complexe

Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ainsi que différents commerces a proximité situe dans un centre commercial, situe au coeur de Talpiot, proche d’axes routiers, le tramway étant à 15 minute à pied de Baka. Ce projet proposera des appartements de 2 à 5 pièces, rez de jardin, mini penthouses et penthouses. Livrable en dec 2026 3 p 77m2 et 8,4m2 terrasse 3 p 81m2 et entre 8 et 12m2 de terrasse 3 p 87m2 et 10 m2 de terrasse 4 p 105m2 et entre 12 et 18m2 4 p 98m2 et terrasse entre 10 et 13m2 4 p102m2 et terrasse entre 10 et 13m2 5 p 122m2 et terrasse entre 13 et 16m2 Les prix démarrent à 2.775.000 sh et chaque appartement est livré avec cave et parking 4 pieces de 105m2 avec terrasse de 13m2, parking et cave a partir du 1er etage Prix a partir de 3.754.000 sh Penthouse de 4 pièces de 140m2 avec belle terrasse d 33m2. Mini penthouse de 4 pièces de 136m2 avec magnifique terrasse de 118m2 Modalité de paiement : 15% à la signature 15% tous les 5 mois 15% à la remise des clefs (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% HT)

Jérusalem, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israël
depuis
$749,265
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$934,230
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Quartier résidentiel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$869,022
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,07M
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Raanana, Israël
depuis
$987,525
Appartement de 4 pieces avec mamad . 2 salles de bains. terrasse de 12 m2 . 4 eme etage. cuisine moderne. Proche de tous les commerces
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,95M
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 é…
Immobilier.co.il
