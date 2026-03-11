  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.

Ascalon, Israël
depuis
$627,000
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus et soignés dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée luxueux aux touches élégantes qui caractérisent le projet, qui comprend également un grand parking et des espaces de rangement. Le projet est situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, et est entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement pour tous les âges. C'est l'alliance parfaite entre tranquillité champêtre et style de vie urbain.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$316,008
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$3,42M
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalon, Israël
depuis
$890,340
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Ashdod, Israël
depuis
$2,51M
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Un bien rare sur le marché : un penthouse duplex de prestige au cœur de Tel Aviv, offrant un cadre de vie exclusif entre la mer, la culture et l’effervescence urbaine. Caractéristiques principales • Superficie intérieure : 140 m² • Terrasse spectaculaire : 140 m² avec vues panoramiques sur …
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Penthouse a Ashdod a fort potentiel vue sur mer. Emplacement stratégique. 5 pièces transformé en 4 avec cave et parking privé. Ascenseur arrive directement dans le Penthouse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,45M
Nouveauté en vente en exclusivité Hadassah 6 - dans la prestigieuse et recherchée tour Gan Ha'ir Appartement lumineux et bien entretenu d'environ 163 m² Parking souterrain pratique 7e étage Vue dégagée nord-ouest depuis le séjour (salon et cuisine) et est depuis les chambres L'immeuble a bé…
