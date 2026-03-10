  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bonne affaire

Quartier résidentiel Bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$501,600
;
10
Laisser une demande
ID: 34734
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Exodus

À propos du complexe

quartier neve adarim 4 pieces dans immeuble recent spacieux et eclaire tres bon produit a l'investissement ou a l'habiotat

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Vous regardez
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,48M
Nouveau projet situe à Katamon Jérusalem proche de toutes facilites, commerces, restaurants, Canion Hadar, proche de Emek refaim… Immeuble de 7 étages livrable en Mars 2026 pinoui /binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, Parking, cave en option, intercom derniers appartements ,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Afficher tout Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Raanana, Israël
depuis
$2,31M
Jolie cottage.7 pieces. 3 salles de bain. 4 toilettes. Jardin . On peut y construire une piscine. Dans une impasse . tres calme . Proche College hasharon et Lycee Ostrovsky
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
À vendre à Arnona, quartier résidentiel recherché de Jérusalem, appartement de 65 m² offrant une excellente qualité de vie, idéal pour une famille avec jeunes enfants ou pour un investissement immobilier sécurisé. Situé au 2ᵉ étage sans ascenseur, il se compose d’un salon lumineux avec cuisi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller