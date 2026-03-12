  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,00M
8
ID: 34935
Dernière actualisation: 12/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaPardes, 14

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité 14, rue Hapardes Rue calme au cœur du vieux nord, à proximité de Ben gurion et kikar rabin Charmant appartement 3 pièces entièrement rénové et très lumineux Agencement optimal 47 m² 3e étage, demi (sans ascenseur) Potentiel prometteur

Tel-Aviv, Israël
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
2e et dernier étage (et demi) Quatre orientations Grande suite parentale Balcon de 8 m² + balcon sur le toit de 20 m² (également sous une soucca) Vue dégagée sur Ein Kerem Intimité totale À proximité immédiate d'une synagogue, d'écoles maternelles, d'arrêts de bus, de commerces et autres com…
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
À vendre, un appartement 3 pièces rénové et lumineux, idéalement situé en troisième ligne mer, dans un immeuble rénové. Le bien est très bien entretenu, parfait pour investissement ou résidence. Caractéristiques du bien : Surface construite : 72 m² Balcon soleil : 10 m² Situé au 2ᵉ étage av…
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Magnifique 2. pièces + balcon; entièrement réalisé par un architecte designer de renom dans le prestigieux projet de Yossi Avrahami à NOGA, face à la plage, entouré de café trendy, restaurants, bars à vin, ateliers d'artistes et théâtre. Accès au working space, à la salle de sport et à la sa…
