  4. Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa

Tel-Aviv, Israël
$4,00M
14
ID: 34342
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Russlan, 7

À propos du complexe

Cette propriété exceptionnelle est un mélange unique d'histoire, de luxe et de design culturel. Nichée dans un bâtiment ottoman vieux de plusieurs siècles, au cœur de la vieille ville de Jaffa, elle a été transformée en une résidence privée de style marocain, alliant magnifiquement charme ethnique et éléments architecturaux originaux de la région. Située sur la place Kedumim, la maison offre une commodité inégalée, avec une proximité à la mer, au marché aux puces animé, aux lieux de divertissement, aux centres commerciaux et un accès facile à la station de tramway. La propriété dispose d'un hammam marocain traditionnel au rez-de-chaussée, offrant une expérience authentique et relaxante. Le toit-terrasse est spacieux et idéal pour organiser des événements, tandis que le balcon offre une vue panoramique époustouflante sur la mer et les environs historiques de la vieille ville de Jaffa. Caractéristiques principales : - Surface intérieure: 231 m² - Toit-terrasse: 91 m² avec vue panoramique sur la mer et la vieille ville de Jaffa - Terrasse: 14 m² - Orientation: Ouest, Nord, Sud - Hall d'entrée spacieux - Salon séparé avec accès à la terrasse - Cuisine design, entièrement équipée et sur mesure - Chambres: 2, situées au rez-de-chaussée pour plus d'intimité - Magnifique hammam marocain - Plafonds hauts dans toute la maison - Système de chauffage au sol dans les salles de bain - Technologie domotique intelligente - Places de parking: 2 Cette maison extraordinaire n'est pas seulement un joyau immobilier, mais aussi un sanctuaire chaleureux et accueillant qui harmonise élégance et patrimoine culturel.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

