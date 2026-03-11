  1. Realting.com
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
;
9
ID: 34067
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Feivel, 11

À propos du complexe

Découvrez le luxe de vivre à Tel Aviv avec ce tout nouveau penthouse occupant un étage entier, idéalement situé dans les prestigieuses ruelles entourant Kikar Hamedina, en plein centre de Tel Aviv. Cette propriété exclusive offre intimité, sophistication et un design exceptionnel dans un emplacement urbain de premier choix. Caractéristiques principales : - Intérieur : Environ 170 m2 d’espace de vie conçu avec soin. - Espaces extérieurs : 49 m2 de balcons et une terrasse sur le toit remarquable de 45 m2, avec un permis approuvé pour l’installation d’une piscine. - Ascenseur privé : Accès direct à votre penthouse pour un confort ultime. - Agencement : Salon spacieux, 4 chambres, dont une suite parentale grandiose, et un mamad (pièce sécurisée). - Espace de rangement supplémentaire : 8 m2 d’espace de stockage dédié. - Stationnement : Deux places de parking privées incluses. Construit avec des matériaux haut de gamme et une attention méticuleuse aux détails, ce penthouse offre un style de vie inégalé dans l’un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv. Un plan de paiement flexible est disponible pour ceux prêts à saisir cette opportunité rare.

Complexes similaires
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$896,610
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,80M
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue zrubavel, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,01M
À VENDRE – TEL AVIV, DERRIÈRE L’HÔTEL ROYAL BEACH Emplacement rêvé à deux pas de la mer Découvrez un bien d’exception idéalement situé à quelques mètres du front de mer et du célèbre boulevard Herbert Samuel. Superficie totale : 102 m² habitables + 50 m² de terrasses Ascenseur privatif arr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
appartement 5 pieces dans petit immeuble a 1 mn du lac, 1er etage, 2 terrasses, tres investi
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,73M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
