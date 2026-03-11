Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Découvrez le luxe de vivre à Tel Aviv avec ce tout nouveau penthouse occupant un étage entier, idéalement situé dans les prestigieuses ruelles entourant Kikar Hamedina, en plein centre de Tel Aviv. Cette propriété exclusive offre intimité, sophistication et un design exceptionnel dans un emplacement urbain de premier choix.
Caractéristiques principales :
- Intérieur : Environ 170 m2 d’espace de vie conçu avec soin.
- Espaces extérieurs : 49 m2 de balcons et une terrasse sur le toit remarquable de 45 m2, avec un permis approuvé pour l’installation d’une piscine.
- Ascenseur privé : Accès direct à votre penthouse pour un confort ultime.
- Agencement : Salon spacieux, 4 chambres, dont une suite parentale grandiose, et un mamad (pièce sécurisée).
- Espace de rangement supplémentaire : 8 m2 d’espace de stockage dédié.
- Stationnement : Deux places de parking privées incluses.
Construit avec des matériaux haut de gamme et une attention méticuleuse aux détails, ce penthouse offre un style de vie inégalé dans l’un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv.
Un plan de paiement flexible est disponible pour ceux prêts à saisir cette opportunité rare.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
