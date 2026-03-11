  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli devant le parc

Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli devant le parc

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
;
10
ID: 34204
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kosowski, 58

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Rue Kosovsky 58 Première ligne vers le parc Yarkon ! Un magnifique appartement de 4 pièces, lumineux et entouré de verdure de façon exceptionnelle. Rénové avec des matériaux de qualité par un architecte ! 87 m² habitables + 16 m² de balcon luxueux 1er étage Immeuble avec ascenseur (accessibilité totale) Côté rue Chambre principale + mamad + chambre d’enfants Parking standard et couvert Immeuble de 1999

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

