Quartier résidentiel Villa de style moderne à vendre à herzliya pituach

  2. Israël
  3. Herzliya
Herzliya, Israël
$7,52M
ID: 34065
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Wingate

À propos du complexe

Située dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Israël, à seulement 400 mètres du littoral, cette villa neuve est l'incarnation du luxe moderne et de l'excellence architecturale. Conçue par la célèbre architecte Orly Shrem, cette résidence soigneusement élaborée s'étend sur trois niveaux et offre 330 m² d'espace de vie raffiné sur un terrain de 320 m². Chaque détail reflète un design et une fonctionnalité de premier ordre, de la cuisine sur mesure au système avancé de climatisation VRF Fujitsu, en passant par la technologie de maison intelligente et le chauffage au sol. Un élégant ascenseur privé relie tous les étages, tandis que les fenêtres du sol au plafond laissent entrer une lumière naturelle abondante dans les intérieurs magnifiquement aménagés. À l'extérieur, profitez d'une piscine privée sereine de 35 m² et de la commodité de deux places de stationnement privées. Caractéristiques principales : – 330 m² d'espace de vie luxueux – Terrain de 320 m² – Piscine privée de 35 m² – Cuisine design – Système de maison intelligente – Ascenseur – Chauffage au sol – Deux places de stationnement Cette villa exceptionnelle offre une combinaison rare de design intemporel et de confort à la pointe de la technologie — le tout à quelques pas de la mer Méditerranée. Veuillez nous contacter pour plus de details.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
