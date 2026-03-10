  1. Realting.com
Quartier résidentiel Bonne occasion

Ascalon, Israël
$438,900
ID: 34753
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

appartement 4 pcs refait a neuf quartier centrale afridar ascensseurs

Ascalon, Israël
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Villa de rêve a ashdod en 1ère ligne face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$927,647
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$438,900
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,05M
Nouveauté en vente exclusive ! 9, rue Professor Shor Dans un nouveau programme immobilier signé Adam Shuster Spacieux appartement de 4 pièces Surface habitable de 98 m² + terrasse ensoleillée de 12 m² ! Au 4ème étage (immeuble avec 2 ascenseurs) L'appartement est très lumineux grâce à ses g…
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Hadera, Israël
depuis
$1,10M
BZH Nouveauté ! Nouvelle exclusivité RE/MAX Hadera ! Nous vous présentons une maison neuve de très haut standing à la vente dans la rue Bellinson, dans le quartier pavillonnaire de Neve Haim. Caractéristiques : - Maison neuve moderne, - Maison de 6 pièces de 170 m² construite sur 250 m² de…
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
dans le quartier de barnea, appartement 4 pieces spacieux , avec cave
