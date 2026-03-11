  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff

Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
;
5
Laisser une demande
ID: 34462
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, sur la prestigieuse rue Dizengoff, à l’intersection des rues Jabotinsky et Bazel, l’un des secteurs les plus prisés de la ville, réputé pour ses cafés, ses boutiques et son atmosphère unique. Appartement dans un immeuble récemment rénové dans le cadre du projet TAMA 38, 2 Pièces, 51 m² Balcon : 6 m² donnant sur l’arrière, au calme 6ᵉ étage avec ascenseur Avec chambre de sécurité (Mamad) Un bien rare qui allie emplacement central, calme et prestations modernes. Nouveau prix : 3 750 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !
Hadera, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !
Ashdod, Israël
depuis
$1,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$931,095
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Ashdod, Israël
depuis
$592,515
appartement neuf 4 pieces 100 m2 14m2 de terrasse immeuble neuf endroit centrale et en plein développement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Dans le projet BSR Sarona Nouveauté en vente exclusive Superbe appartement 4 pièces avec vue imprenable sur le parc Sarona 103 m² + terrasse ensoleillée de 9 m² 21e étage Orientation sud et est Mamad Parking souterrain Salle de sport de luxe, club résidentiel, système de sécurité et hall d'e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller