Quartier résidentiel Penthouse d’exception – esprit bauhaus | ajami, jaffa

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
;
4
ID: 34192
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaYamit, 7

À propos du complexe

Au cœur du quartier historique d’Ajami, ce penthouse occupe le dernier étage d’un immeuble boutique de style Bauhaus. Il bénéficie d’un emplacement recherché, à proximité de la Résidence de l’Ambassadeur de France et à quelques minutes à pied de la mer. L’appartement développe une surface intérieure d’environ 108 m², actuellement aménagée en 4 pièces spacieuses (configuration initiale de 5 pièces), avec des volumes équilibrés et une circulation fluide. À l’extérieur, une exceptionnelle terrasse de 104 m² offre une vue dégagée et un espace de vie rare. Le bien est complété par deux places de parking privées en sous-sol. Un bien singulier, qui conjugue élégance, caractère architectural et emplacement recherché, au cœur de l’un des quartiers les plus authentiques de Tel-Aviv. Informations et visites : Laurence Zemour – 054-735-3514 Agent immobilier agréé | Licence n°11704

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

