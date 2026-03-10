  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Au centre

Quartier résidentiel Au centre

Jérusalem, Israël
depuis
$548,625
;
5
Laisser une demande
ID: 34897
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Jaffa, 33 Mikes Place Jerusalem

À propos du complexe

Centre-ville, dans une petite impasse calme et pittoresque, appartement 2 pièces en duplex,38 m2, pièces a vivre avec kitchenette ; à l’étage : 1 chambre à coucher, salle d’eau avec wc. Climatisation, bon état, loué 4100 nis Prix : 1.750.000 nis.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Vous regardez
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$548,625
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
En plein cœur de Bayit vegan, au pied des synagogues, écoles et commerces : petit immeuble de 4 étages seulement avec ascenseur, parking couvert et grande cave de 12m2. Penthouse 4 pièces, transformable en 5 très facilement, avec immense terrasse de 50m2 Soucca sur vue panoramique de Jérusa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
Au cœur du quartier recherché de Rasco à Jérusalem, découvrez ce magnifique appartement 3 pièces de 67 m² , situé au 1er étage d’un immeuble entièrement rénové après TAMA avec ascenseur de Shabbat. Le salon lumineux avec cuisine semi-séparée s’ouvre directement sur un superbe jardin clôturé …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$852,798
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. Résidence Premium: Appartements 2–3 pièces …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller