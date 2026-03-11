  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité

Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
;
5
Laisser une demande
ID: 34608
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

À propos du complexe

Dans la rue Nahalat Benyamin, a deux pas de la rue Kalisher, 5 mn a pieds de Neve Tsedek, immeuble Classe sublime avec très belle hauteur sous plafonds, 3 pieces de 60m2 avec balcon, 1 er étage (comme un 2 eme étage) ascenseur, Miklat

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Terrasse soucca
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$827,640
Vous regardez
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israël
depuis
$1,10M
À VENDRE – PENTHOUSE À NETANYA Magnifique penthouse situé au cœur de Netanya, à seulement 5 minutes à pied du Kikar et de la plage. Superficie : 175 m² 5 pièces 4 Toilettes 3 Salles de bain Balcon + grande terrasse Suite parentale Mamad (pièce sécurisée) 2 places de parking 8ème étage…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,72M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,61M
Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terra…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller