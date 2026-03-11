Quartier résidentiel Superbe 4 pièces neuf avec terrasse – emplacement idéal à mekor haim

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ !
Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot.
Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat.
Magnifique appartement 4 pièces neuf et spacieux de 105 m², avec 11 m² de terrasse.
Un véritable coup de cœur :
• Cuisine séparée et haut de gamme
• Chambre forte (Mamad)
• Suite parentale avec salle d’eau privative
• Salle de bains supplémentaire
• Chauffage au sol
• Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce
• Système Smart Home
• Parking souterrain privé
• Cave
Entrée immédiate.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs
