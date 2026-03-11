  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces neuf avec terrasse – emplacement idéal à mekor haim

Jérusalem, Israël
$2,978
ID: 34393
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Magnifique appartement 4 pièces neuf et spacieux de 105 m², avec 11 m² de terrasse. Un véritable coup de cœur : • Cuisine séparée et haut de gamme • Chambre forte (Mamad) • Suite parentale avec salle d’eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système Smart Home • Parking souterrain privé • Cave Entrée immédiate.

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces neuf avec terrasse – emplacement idéal à mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,978
