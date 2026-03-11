  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  Quartier résidentiel Super affaire ! un appartement de 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !

Quartier résidentiel Super affaire ! un appartement de 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !

Hadera, Israël
depuis
$529,815
5
ID: 34077
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous propose un appartement plein de good vibes, au centre-ville de Hadera, rue Harav Ovadia Yossef, un appartement lumineux à un prix exceptionnel ! Caractéristiques : ⭐ Appartement 4 pièces d’environ 100 m², ⭐ Grand salon avec un espace dédié de salle à manger, ⭐ Terrasse ensoleillée, ⭐ Suite parentale avec sa salle de bains, ⭐ Deux salles d'eau, deux toilettes, ⭐ Portes neuves, climatisation, ⭐ Au 5ème étage, ascenseur, ⭐ Parking, ⭐ Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble, ⭐ Faibles charges ! Immeuble bien entretenu au bord du centre-ville, à proximité des commodités, des centre commerciaux, des écoles, des communautés, des transports… Une prime location ! Achat possible à distance. Contactez-nous : Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Hadera, Israël
