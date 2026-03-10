Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée
Superbe appartement 4 pièces situé au 6ᵉ étage, offrant un intérieur spacieux de 101,5 m² et un balcon de 12 m², idéal pour profiter de l’extérieur et de la lumière naturelle.
Caractéristiques :
Surface intérieure : 101,5 m²
Balcon : 12 m²
Trois chambres confortables
Deux salles de bain modernes
Deux WC
Place de parking incluse
Immeuble neuf avec travaux déjà commencés
Environnement et proximité :
À quelques minutes de la mer
Proche de tous commerces, supermarchés et services essentiels
Accès facile aux transports en commun
Écoles et infrastructures pour enfants à proximité
Quartier urbain vivant, idéal pour les promenades et la détente
Netanya, Israël
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
