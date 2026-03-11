Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage.
Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs.
PRIX PRESALE pour les 5 premiers appartements avant augmentation des prix de 120.000NIS:
* 2 pièces à partir de 2.421.900NIS
* 3 pièces à partir de 2.328.000NIS
* 4 pièces à partir de 2.670.000NIS
* Mini penthouse à partir de 3.829.500NIS
* Penthouse à partir de 5.761.280NIS
La rue Kadoshei Kaire, calme et intimiste, est idéalement située au cœur du centre-ville de Bat Yam, à quelques minutes à pied de la promenade et de la mer.
Le quartier offre un environnement complet avec écoles reconnues, pôles culturels, services municipaux, commerces et cafés tendance.
L’accessibilité est optimale grâce au tramway à proximité immédiate, renforçant l’attractivité et le potentiel du secteur.
Un projet premium à fort potentiel, dans un secteur en pleine évolution, idéal pour y vivre ou investir.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
