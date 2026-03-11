Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose une nouvelle exclusivité : un appartement récent de 4 pièces, au centre-ville de Hadera, dans le très recherché projet SOHO !
Caractéristiques :
- Un appartement de 4 pièces (3 chambres à coucher) de 107 m²,
- Au 4ème étage avec ascenseur de Shabbat,
- Un bel espace de vie donnant sur une terrasse ensoleillée d’environ 12 m²,
- Une belle cuisine moderne et design avec de nombreux rangements ouverte sur le salon,
- Une suite parentale avec sa salle d'eau privée,
- 2 chambres d'enfant supplémentaires dont une sécurisée,
- Au total : 2 salles de bains et 2 toilettes,
- Climatisation, système domotique,
- En plus : une cave privée,
- Un parking souterrain !
L’appartement se trouve dans une résidence de très haut standing, avec un espace extérieur privé, un grand lobby luxueux, et une salle de sport équipée !
Et son emplacement ? Idéal ! Au dessus du Beth ‘Habad francophone, de la boulangerie française "Le Moulin Doré", à quelques minutes à pied du centre commercial Mixx, des ganims, des bus, à environ 10/15 minutes en voiture de la gare de train et du bord de mer.
Produit très demandé, à un super prix ! Un excellent produit pour habitation ou investissement locatif ! À saisir rapidement !
Qu’attendez-vous ?
Contactez-nous :
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
