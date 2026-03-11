Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Immeuble tres recent de 6 etages. Charmant Duplex de 5 pieces de 158 m2 net ( 178 m2 brut ) et 3 salles de bain. Terrasse de 23 m2. Vue degagee.
Belle cuisine cachere. 4 chambres a coucher inclus mamad. une vraie pepite au centre ville. au niveau 1 : salon/coin repas/ cuisine / mamad et salle de bain..
niveau 2 : 3 chambres et 2 salles de bain.
Raanana, Israël
