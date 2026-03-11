  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee

Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee

Raanana, Israël
depuis
$1,75M
;
6
Laisser une demande
ID: 34184
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Immeuble tres recent de 6 etages. Charmant Duplex de 5 pieces de 158 m2 net ( 178 m2 brut ) et 3 salles de bain. Terrasse de 23 m2. Vue degagee. Belle cuisine cachere. 4 chambres a coucher inclus mamad. une vraie pepite au centre ville. au niveau 1 : salon/coin repas/ cuisine / mamad et salle de bain.. niveau 2 : 3 chambres et 2 salles de bain.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 pieces – rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Coup de fusil ! une affaire exceptionnelle ! une nouvelle exclusivité re/max hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$405,983
Vous regardez
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$934,230
Projet Givat Shmouel le petit Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces Accès au autoroute direct pour Tel Aviv Guivat Shmouel est une ville s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
À Vendre – Appartement 2 Pièces d’Exception à Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 | Résidence signée Gidi Bar Orian Situé dans l’un des immeubles les plus recherchés de Tel Aviv, à la frontière de Neve Tsedek et au cœur du quartier dynamique de Florentin, cet appartement 2 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
La Croisette a Ashdod !!! TRÈS RARE, LES PIEDS DANS L'EAU Villa de prestige avec piscine 340 m2, plusieurs terrasses, ascenseur, 5 salles de bains, et 6 wc, somptueuse suite parentale avec sa salle de bain, un magnifique dressing et belle terrasse vue sur la mer, climatisation, parking, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller