  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim

Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim

Ascalon, Israël
depuis
$695,970
ID: 34846
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

rdj 4 p agamim 140m2 de jardin

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
