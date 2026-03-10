Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant.
Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme.
Sécurité absolue – Sérénité au quotidien
Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien permanent
Accès contrôlé et environnement résidentiel calme
Un cadre rassurant pour vous et vos proches, sans compromis sur votre indépendance
Une vraie vie de voisinage, conviviale et chaleureuse
Lobby luxueux, lieu de rencontres et d’échanges
Synagogue au sein de la résidence, favorisant le lien communautaire
Résidence à taille humaine, idéale pour créer des relations tout en respectant l’intimité de chacun
Une autonomie totale, chez vous, pour toujours
Appartements privés de 2 à 5 pièces, avec balcon ou grande terrasse
Bien inscrit au Tabou : vous êtes pleinement propriétaire de votre logement
Aucune obligation de services : vous choisissez librement ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez
Des services à la carte, selon vos envies
Restaurant
Salle de sport
Soins médicaux et services d’accompagnement
➡️ Vous restez indépendant, tout en ayant des solutions à portée de main
Un emplacement idéal
Commerces et facilités à proximité immédiate
À seulement 20 minutes du centre de Jérusalem
Charges de copropriété réduites, un avantage rare pour une résidence de ce standing
La combinaison parfaite entre sécurité, convivialité, confort et liberté.
Un lieu de vie pensé pour aujourd’hui, et pour l’avenir.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs
