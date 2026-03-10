  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
;
12
Laisser une demande
ID: 34802
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sérénité au quotidien Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien permanent Accès contrôlé et environnement résidentiel calme Un cadre rassurant pour vous et vos proches, sans compromis sur votre indépendance Une vraie vie de voisinage, conviviale et chaleureuse Lobby luxueux, lieu de rencontres et d’échanges Synagogue au sein de la résidence, favorisant le lien communautaire Résidence à taille humaine, idéale pour créer des relations tout en respectant l’intimité de chacun Une autonomie totale, chez vous, pour toujours Appartements privés de 2 à 5 pièces, avec balcon ou grande terrasse Bien inscrit au Tabou : vous êtes pleinement propriétaire de votre logement Aucune obligation de services : vous choisissez librement ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez Des services à la carte, selon vos envies Restaurant Salle de sport Soins médicaux et services d’accompagnement ➡️ Vous restez indépendant, tout en ayant des solutions à portée de main Un emplacement idéal Commerces et facilités à proximité immédiate À seulement 20 minutes du centre de Jérusalem Charges de copropriété réduites, un avantage rare pour une résidence de ce standing La combinaison parfaite entre sécurité, convivialité, confort et liberté. Un lieu de vie pensé pour aujourd’hui, et pour l’avenir.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !!
Hadera, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$968,715
Vous regardez
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Afficher tout Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$9,405
Villa centre ville Raanana. rue calme proche ecole Bilou. niveau 1 : tres grand salon avec coin repas . cuisine separee. chambre parentale dressing vue sur la piscine. Niveau 2 : 3 chambres 2 salles de bain. niveau 3 : une suite. Sous sol : grande piece et mamad. piscine et jardin . Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Très beau projet neuf au coeur de Bat yam, à environ 15 minutes a pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000sh TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Superbe 3 pièces – environ 70 m² bien optimisés Mamad + balcon 8 m² (calme, verdure) 1er étage lumineux sur 5 – immeuble boutique intimiste Rénovation architecturale – finitions haut de gamme Cuisine Semel – climatisation VRF – menuiserie sur-mesure Projet TAMA récent : ascenseur, parking …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller