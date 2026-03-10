Quartier résidentiel Mini penthouse

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartement de luxe 4 chambres à Baka, Jérusalem. Une occasion rare juste à côté du parc, au cœur de Baka. Cet appartement entièrement rénové et flambant neuf s'étend sur 150 m² et a été conçu et fini selon les normes les plus élevées. Caractéristiques de la propriété : 4 chambres spacieuses et ensoleillées - 3 salles de bains modernes avec des finitions élégantes - cuisine casher de luxe avec 2 fours, 2 éviers et 2 lave-vaisselle - 2 balcons de soukkah avec une belle vue sur la verdure . Trois Expositions, plein de lumière naturelle - Parking sécurisé pour l'ensemble de l'immeuble - Mamad (chambre de sécurité) - Prêt à emménager. Avec ses espaces ouverts lumineux et son design haut de gamme, ce mini penthouse offre confort, fonctionnalité et style. Situé à quelques pas des cafés, des magasins et des attractions culturelles, ce bien allie luxe moderne et charme de l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem. Prix demandé : 10 900 000 nis.. link de visite virtuelle sur demande
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
