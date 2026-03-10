Quartier résidentiel Mini penthouse

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$3,42M
;
1
ID: 34898
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Naftali, 8

À propos du complexe

Appartement de luxe 4 chambres à Baka, Jérusalem. Une occasion rare juste à côté du parc, au cœur de Baka. Cet appartement entièrement rénové et flambant neuf s'étend sur 150 m² et a été conçu et fini selon les normes les plus élevées. Caractéristiques de la propriété : 4 chambres spacieuses et ensoleillées - 3 salles de bains modernes avec des finitions élégantes - cuisine casher de luxe avec 2 fours, 2 éviers et 2 lave-vaisselle - 2 balcons de soukkah avec une belle vue sur la verdure . Trois Expositions, plein de lumière naturelle - Parking sécurisé pour l'ensemble de l'immeuble - Mamad (chambre de sécurité) - Prêt à emménager. Avec ses espaces ouverts lumineux et son design haut de gamme, ce mini penthouse offre confort, fonctionnalité et style. Situé à quelques pas des cafés, des magasins et des attractions culturelles, ce bien allie luxe moderne et charme de l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem. Prix demandé : 10 900 000 nis.. link de visite virtuelle sur demande

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
