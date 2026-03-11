  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Israël
$752,400
7
ID: 34533
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Ussishkin, 19

À propos du complexe

Appartement avec un séjour très spacieux, très clair et vue complètement dégagée Situe a deux pas du kikar et de la plage Excellent appartement pour habitation ou pour investissement

