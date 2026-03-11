  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
;
8
ID: 34581
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaTzolelim, 1

À propos du complexe

Penthouse a Ashdod a fort potentiel vue sur mer. Emplacement stratégique. 5 pièces transformé en 4 avec cave et parking privé. Ascenseur arrive directement dans le Penthouse

Ashdod, Israël
