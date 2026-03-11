  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet

Ashdod, Israël
depuis
$655,215
;
7
Laisser une demande
ID: 34572
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sivan

À propos du complexe

Stop affaire Appartement 3 pièces a Youd Bet, très bien placé a un très bon prix .Entièrement meublé. A proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces....

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
