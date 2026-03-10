  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Toit prive

Quartier résidentiel Toit prive

Jérusalem, Israël
depuis
$2,90M
;
10
Laisser une demande
ID: 34873
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Sur la belle et pastorale rue Caspi avec vue panoramique sur la vieille ville. Entrée privée, 2 terrasses succah + toit privé et un ascenseur privé à chaque étage, rénové avec grand potentiel.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Hadera, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Vous regardez
Quartier résidentiel Toit prive
Jérusalem, Israël
depuis
$2,90M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,25M
Découvrez notre nouveau projet en prévente, commercialisé par Mardochee Khayat, votre spécialiste des projets neufs. Situé dans le prestigieux quartier de Netanya, Ramat Poleg, notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des éco…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$463,980
Nous proposons actuellement un programme exceptionnel à Ramot Yoram – Netivot, un quartier en pleine expansion qui allie qualité de vie, nature et confort moderne. Ce que propose le projet : • Appartements 3 à 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin • Prix attractifs : à partir de 1,320,000…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location AirbnB car forte demande et taux d'oc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller