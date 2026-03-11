  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Harish
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité

Harish, Israël
depuis
$332,310
;
6
Laisser une demande
ID: 34236
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Harish

À propos du complexe

NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commerces, ce projet inclura également une galerie commerciale implantée dans le meilleur quartier de la ville. Harish, à seulement 45 minutes de Tel Aviv, 40 minutes de Haïfa et 30 minutes de Kfar Saba et Raanana, est aujourd’hui la ville la plus jeune et la plus prometteuse d’Israël. Nichée au milieu de forêts naturelles et bénéficiant d’un accès direct à l’autoroute, elle compte actuellement 20 000 habitants et atteindra 60 000 d’ici 2026. Le projet en détail : Un complexe moderne de 7 étages, dont la livraison est prévue dans 5 ans. Uniquement des appartements 2 pièces au-dessus de la galerie commerciale : • 2 pièces de 47,5 m² sans balcon – à partir de 1 008 900 ₪ (1er étage) • 2 pièces de 47,5 m² avec balcon de 5,5 m² – à partir de 1 060 000 ₪ (1er étage) Conditions de paiement ultra avantageuses pour nos premiers clients : • 7 % à la signature du contrat • 18 % à l’obtention du permis dans 1 an • 75 % à la remise des clés Ne ratez pas cette opportunité unique !

Localisation sur la carte

Harish, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa de rêve a ashdod en 1ère ligne face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,02M
Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Quartiercalme . est raanana. maison avec piscine
Raanana, Israël
depuis
$3,92M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$332,310
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Appartement 2.5 pièces, 72m² au 3ème étage avec mamak Immeuble ayant bénéficié d'une rénovation Tama 38 de qualité en 2020 Au calme, triple orientation E/N/S A 300 mètres de la plage
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$714,780
afridar 5 pieces proche de la mer investi recent et spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
À vendre – Appartement d’exception à la City, Ashdod ???? Découvrez ce 5 pièces unique de 183 m², au 2 étages, offrant des volumes rares et un confort absolu. ✨ Points forts de l’appartement : • Superficie généreuse de 183 m² sur deux niveaux • Vue dégagée et agréable • Deux chambres pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller