  4. Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
2
ID: 34215
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

À propos du complexe

**Opportunité exceptionnelle pendant 8 jours seulement** (Signature jusqu'au 31/12/2025) Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord ???? *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ???? ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièces à l'agencement optimal ✨ Place de parking privée avec robot ✨ Orientation nord-ouest ***Disponibilité : août 2028*** Sans frais d'agence

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$438,900
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
Quartier résidentiel Waouh ! waouh ! waouh ! on ne voit pas un cottage comme celui-ci tous les jours !!
Hadera, Israël
depuis
$1,10M
Autres complexes
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur d…
Immobilier.co.il
Ascalon, Israël
depuis
$674,025
rdj 4 p avec un jardin spacieux plein ouest petit immeuble de 4 etages
Immobilier.co.il
Bat Yam, Israël
depuis
$846,450
Projet U Bat Yam Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet à Bat Yam : Les Tours U Un projet d’exception au cœur de Ramat HaNasi Bienvenue aux Tours U, deux tours majestueuses de 31 étages, accompagnées d’un complexe commercial et de loisirs qui deviendront bientôt l’icône de Bat Y…
Immobilier.co.il
