Quartier résidentiel Immense salon

  2. Israël
  3. Jérusalem
$1,79M
8
ID: 34870
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

À propos du complexe

Appartement recent, dans immeuble luxueux, gardien 24/24, ascenseur, terrasse (16 m2), vue sur le Mont du Temple, chauffage + climatisation, parking, calme, immediat

Localisation sur la carte

