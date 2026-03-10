  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville

Jérusalem, Israël
$899,745
ID: 34757
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 29

À propos du complexe

Haneviim 44 2 pièces 50m2 Terrasse Souccah 2ème étage avec ascenseur Parking

Localisation sur la carte

Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,76M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$517,275
Quartier résidentiel Un appartement récemment construit, idéalement situé, à quelques pas de la plage et du centre-ville dynamique de tel aviv.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$623,865
BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose un rare duplex-penthouse avec de beaux volumes, très bien situé au centre-ville et côté cour ! Caractéristiques : - Un duplex d’environ 150 m² à l'origine 5 pièces transformé en 4 pièces ! - ⁠Au 5ème et 6ème étages, - Cuisine agréable, équi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Une maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !
Quartier résidentiel Une maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !
Hadera, Israël
depuis
$1,03M
BZH Saisissez cette opportunité : acquérir une belle maison chaleureuse dans la rue prisée d’Hamochava ! - Cottage de 5.5 pièces bien entretenue d'environ 150 m², - Grand jardin soigné de 250 m², avec des arbres fruitiers, - ⁠Salon chaleureux et cossu, - Cuisine cachère avec 2 éviers et so…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
3 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au coeur d'une atmosphère pastorale de Jérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
