Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !!

BZH
RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un superbe appartement familial lumineux, dans un immeuble récent, dans le quartier du bord de mer de Hadera, à Givat Olga, rue Menahem Begin !
Caractéristiques :
- 5 pièces d'environ 120 m²,
- 2 terrasses ! 14 et 6 m2,
- Un bel espace de vie avec une belle répartition,
- Une suite parentale,
- 3 chambres d’enfants (dont un Mamad),
- 3 toilettes, 2 salles d’eau,
- Au 2ème étage sur 8,
- Ascenseur, climatisation,
- 2 places de parking !
À côté du prestigieux hôtel Jacob’s et de son merveilleux spa, de la plage, des synagogues, à quelques minutes du village commercial Moul Ha'Hof et à proximité de la gare de train et des axes routiers.
Incroyable investissement ! Prime location !
Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Loisirs
