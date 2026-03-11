Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
Vous recherchez un projet neuf netanya
Ce magnifique projet est fait pour vous
Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage
Dans une des rue les plus convoitée de la ville
Le constructeur Avraham Amram dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets sur Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat et dans d autres villes d’Israel
Caractéristiques du projet
Le projet Momento comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que des penthouses avec jacuzzi privatif
Revêtement extérieur dernière génération
L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte
3 ascenseurs dont un chabbatique
place de parking souterrain
Livraison dans 3 ans
Garantie bancaire
Caractéristiques de l’appartement
Carrelage dans toute la maison 80x80
Climatisation centralisée dernière génération
Meuble de salle de bain de qualité
Robinetterie de marque Grohe
Porte intérieures de qualité
Cuisine personnalisable
Stores électriques dans toutes la maison
Appartement pièces de 104 m2 +15m2 de terrasse
Appartement 4 pièces de 106 m2 + 19m2 de terrasse
Appartement 5 pièces de 132 m2+ 20 m2 de terrasse
Pour toutes informations complémentaires contactez Mardochee Khayat 0523362121
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
