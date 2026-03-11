  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite

ID: 34264

Netanya, Israël
depuis
$1,03M
;
6
ID: 34264
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Avraham Amram dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets sur Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat et dans d autres villes d’Israel Caractéristiques du projet Le projet Momento comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que des penthouses avec jacuzzi privatif Revêtement extérieur dernière génération L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 3 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement pièces de 104 m2 +15m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 106 m2 + 19m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 132 m2+ 20 m2 de terrasse Pour toutes informations complémentaires contactez Mardochee Khayat 0523362121

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
