Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité

Projet Neuf à Netanya .Savyon
Une nouvelle adresse d’exception, entre ville et nature
À deux pas de la mer et des centres commerciaux, découvrez Savyon , une résidence d’exception réalisée par l’un des plus grands constructeurs d’Israël.
Situation idéale : à côté du PIANO et d’Ir Yamim, entre le dynamisme urbain et la nature préservée de la réserve des Iris.
Le projet
• 4 tours modernes et élégantes
• Appartements de 3, 4 et 5 pièces, ainsi que des penthouses haut de gamme
• Grandes terrasses et prestations raffinées
• Parking privé pour chaque appartement
• Hall d’entrée design et club résidentiel dans chaque immeuble
Caractéristiques du projet
• Lobby double hauteur, décoré par un architecte d’intérieur
• Trois ascenseurs dont un chabbatique
• Vue dégagée dès les premiers étages
• Garantie bancaire : Mizrahi Tefahot
• Démarrage des travaux : mars 2025
• Livraison prévue : septembre 2028
• Financement possibilités : 20 % à la signature, 80 % à la remise des clés
• Prestations haut standing
Caractéristiques des appartements
• Carrelage moderne 80x80 dans toutes les pièces
• Climatisation centralisée
• Meubles de salle de bain design
• Robinetterie mitigeur haut de gamme
• Portes intérieures de qualité
• Cuisine personnalisable
• Stores électriques dans tout l’appartement (sauf Mamad)
Typologies disponibles
• 3 pièces – 79 m² + 9,5 m² terrasse
• 4 pièces – 96 m² + 12 m² terrasse
• 5 pièces – 121 m² + 15 m² terrasse
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour