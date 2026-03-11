Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouveauté en vente exclusive !
Un bien unique, exclusif et rare.
Située dans une rue calme et bucolique des ruelles de Yehuda Maccabi, à deux pas du parc Hayarkon, en pleine campagne,
un spectaculaire penthouse en duplex, baigné de lumière,
réparti sur deux niveaux avec ascenseur desservant les deux étages.
Dans un immeuble de standing de seulement 4 appartements.
Au niveau inférieur, 119 m² habitables, auxquels s'ajoutent un balcon ouvert de 21 m² à l'avant.
Et une terrasse ensoleillée de 12 m² à l'arrière.
(Possibilité d'aménager 3 chambres spacieuses)
Véritable séjour spacieux
Suite parentale luxueuse + Salle de bains principale.
À l'étage, un séjour de 32 m² comprenant une salle de bains, une kitchenette et une chambre.
Et un toit-terrasse panoramique de 91 m² offrant une vue dégagée.
L'appartement dispose de 2 places de parking (en enfilade).
L'appartement est entretenu et rénové avec soin, avec des prestations haut de gamme :
Électricité intelligente
Chauffage au sol, Parquet.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
