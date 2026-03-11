Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Petit immeuble de 3 propriétaires seulement .
Appartement 4 pièces 110m2 + 150m2 de terrasse/ jardin officiel .
Beau salon, cuisine ouverte, 3 chambres dont chambre parentale ( mamad ), 2 sdb, Climatisation, 3 orientations .
+ 3 unités indépendantes loué 10.000sh, avec la possibilité de les rattacher a l’appartement par des escaliers avec une préparation déjà faites dans le salon .
Deux unités construites ( environ 20-25m2 chacune ) sur le compte du parking et cave au rdc, et une unité ( environ 20m2 ) en dessous de la terrasse .
