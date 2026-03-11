  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !

Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !

Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
;
7
Laisser une demande
ID: 34544
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tiltan, 7

À propos du complexe

Petit immeuble de 3 propriétaires seulement . Appartement 4 pièces 110m2 + 150m2 de terrasse/ jardin officiel . Beau salon, cuisine ouverte, 3 chambres dont chambre parentale ( mamad ), 2 sdb, Climatisation, 3 orientations . + 3 unités indépendantes loué 10.000sh, avec la possibilité de les rattacher a l’appartement par des escaliers avec une préparation déjà faites dans le salon . Deux unités construites ( environ 20-25m2 chacune ) sur le compte du parking et cave au rdc, et une unité ( environ 20m2 ) en dessous de la terrasse .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartements parfaits et meublés avec vue sur la mer et les jardins bahá’í, entièrement meublés et déjà loués, pour y vivre ou pour investissement.
Haïfa, Israël
depuis
$374,633
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$850,526
Quartier résidentiel 3 pièces à vendre complet, immeuble neuf ascenseur, balcon, parking, cave.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Afficher tout Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Raanana, Israël
depuis
$2,31M
Jolie cottage.7 pieces. 3 salles de bain. 4 toilettes. Jardin . On peut y construire une piscine. Dans une impasse . tres calme . Proche College hasharon et Lycee Ostrovsky
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,19M
MAGNIFIQUE PROJET NEUF AU COEUR DE BAT YAM. EMPLACEMENT IDEAL PROCHE DU TRAMWAY, DE LA PLAGE, DE LA RUE BALFOUR AVEC TOUS SES COMMERCES ET DE LA RUE ATSMAOUT
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$852,798
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. Résidence Premium: Appartements 2–3 pièces …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller