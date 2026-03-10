  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Spacieux

Quartier résidentiel Spacieux

Jérusalem, Israël
depuis
$3,07M
;
6
ID: 34863
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yehuda, 22

À propos du complexe

Complexe au coeur de Baka, rue Yehuda. Duplex 5 pièces 126 m² + 3 pièces 68 m² + studio/bureau 24 m² Grands balcons soucca, parking, clim, 3 directions d'air

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
