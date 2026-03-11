Quartier résidentiel Bat yam – itzhak sadeh mini-penthouse de standing avec vue mer panoramique

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À VENDRE | Mini-Penthouse d’Exception – Bat Yam
Vue mer éternelle • Étage élevé • Décoration architecte
Situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Bat Yam, à proximité immédiate de la mer, des commerces et des transports, ce mini-penthouse d’exception offre un cadre de vie haut de gamme, lumineux et élégant, avec une vue mer panoramique et dégagée.
Un bien rare, décoré avec goût par un architecte d’intérieur, alliant volumes généreux, prestations de qualité et rentabilité immédiate.
5 pièces
136 m² de surface intérieure
24 m² de terrasse donnant sur la mer
37ᵉ étage (vue spectaculaire)
Ascenseur + ascenseur Shabbat
Appartement magnifiquement aménagé, finitions haut de gamme
2 salles de bains modernes
Espaces de vie spacieux, agencement optimisé
Atouts majeurs
Vue mer panoramique à 180°
Décoration signée architecte d’intérieur
2 places de parking
1 cave
Immeuble offrant toutes les commodités
Environnement résidentiel recherché, proche mer & services
Actuellement loué : 6 500 ₪ / mois
Charges mensuelles : 1 540 ₪
Convient parfaitement pour :
Investissement locatif
Résidence principale
Pied-à-terre premium
Prix demandé
4 900 000 ₪
