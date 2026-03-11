  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod

Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod

Ashdod, Israël
$1,10M
ID: 34594
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Duplex penthouse a vendre a Ashdod : Grand séjour et cuisine donnant sur une terrasse de 18m2 face au parc, 2 chambres a coucher et une salle de bain et WC, a l'étage grande terrasse, suite parental avec dressing et ו avec jacuzzi et WC, un salon, une buanderie, ainsi qu'une autre chambre avec douche et toilettes. Une cave et un parking viennent compléter ce bien

