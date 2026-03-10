Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca

  1. Realting.com
depuis
$1,03M
;
3
ID: 34840
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Aza, 38

À propos du complexe

En plein coeur de rehavia, rue Azza, proche commerces, restaurants et autobus : au 3eme etage sans ascenseur, appartement 3 pieces 70m2 spacieux entièrement rénové, grandes chambres, 3 orientations, plusieurs petits balcon dont un beau soucca, climatisation dans chaque piece, cave commune.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

