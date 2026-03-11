  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !

$3,76M
5
ID: 34083
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Egoz

À propos du complexe

La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standing, matériaux haut de gamme. emplacement unique

