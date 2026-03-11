  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !

Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !

Hadera, Israël
depuis
$1,44M
;
10
Laisser une demande
ID: 34318
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Brandeis, 22

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨ Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? BH, la voici ! ✨ Maison de 6 pièces (165 m²), ✨ Maison comme neuve – seulement 3 ans ! ✨ Située dans le quartier très prisé et verdoyant de Brandeis, calme et résidentiel, ✨ Décoration haut de gamme et raffinée, ✨ Aucun mur mitoyen, comme une villa ! ✨ Très lumineuse, de grandes ouvertures et des good vibes ✨ Magnifique cuisine blanche de la marque « Segal Kitchens » avec un bar, ✨ Superbe salon et salle à manger lumineux, ✨ Bel espace de jardin avec une grande terrasse et des arbres fruitiers, ✨ Suite parentale spacieuse avec dressing et une très belle vue ! ✨ 2 salles d’eau et 3 toilettes, ✨ Pièce sécurisée, climatisation et de nombreux ajouts, ✨ Et aussi un parking privé ! ✨ Emplacement idéal, très recherché : calme, résidentiel, proche du quartier du Park et du centre-ville, ✨ Ecoles, jardins d’enfants, synagogue et supermarché à proximité à pied ! ✨ Accès rapide aux routes 4, 6 et 9. ✨ Tout simplement, une maison de rêve ! BZH, qu’on puisse vous aider à réaliser le vôtre ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel Penthouse near baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !
Hadera, Israël
depuis
$1,44M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Afficher tout Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose une nouvelle exclusivité : un appartement récent de 4 pièces, au centre-ville de Hadera, dans le très recherché projet SOHO ! Caractéristiques : - Un appartement de 4 pièces (3 chambres à coucher) de 107 m², - Au 4ème étage avec ascense…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$589,380
PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
À vendre – superbe appartement de 5 pièces situé rue Kineret à Ashdod (quartier Youd Alef). Entièrement rénové à neuf, il offre une surface de 170 m² avec deux balcons spacieux. L’appartement est climatisé et comprend un parking privé ainsi qu’une cave. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, dans…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller