  Israël
  Ashdod
  Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"

Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"

Ashdod, Israël
depuis
$805,695
6
ID: 34094
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Jabotinsky, 47 by hgdwl

À propos du complexe

Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avant la livraison, sans indexations ni interêts

Ashdod, Israël
Dans la quartier de Beit Hakerem (Yeffe Nof), immeuble d'exception abritant 6 appartements seulement, grand 6.5 P seul à l'étage, 4 exposition, avec un large espace salon- salle à manger- balcon; ascenseur desservant directement la pièce principale, suite parentale, accessibilité complète, M…
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
À vendre – Duplex rooftop exclusif, Rue Dizengoff, Tel Aviv Adresse d’exception sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, au cœur de la vie culturelle, commerçante et à quelques minutes des plages. Caractéristiques principales : Duplex neuf – 6ᵉ et 7ᵉ étages 4 pièces – triple orient…
