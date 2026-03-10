  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !

Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !

Netanya, Israël
depuis
$2,665
;
7
Laisser une demande
ID: 34833
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Nitsa

À propos du complexe

Rue Nitza, Netanya Cet appartement est idéal pour les amoureux de la mer, à seulement quelques pas de la magnifique promenade de Netanya. À proximité immédiate des cafés, restaurants, supermarchés et de la plage. Détails de l’appartement : Immeuble HaTerrassa, face à la mer Immeuble de standing avec 3 ascenseurs Gardien présent 24h/24 et 7j/7 Piscine Salle de sport Balcon avec vue mer ouverte Parking souterrain inscrit au Tabou Appartement grand, spacieux et très lumineux Chambre sécurisée (mamad) Deux salles de douche Entièrement meublé – il ne vous reste plus qu’à poser vos valises

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$869,022
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre
Ashdod, Israël
depuis
$780,615
Quartier résidentiel Pour les amoureux du bord de mer ! magnifique duplex avec une vue imprenable !
Hadera, Israël
depuis
$893,475
Vous regardez
Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !
Netanya, Israël
depuis
$2,665
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
À vendre – superbe appartement rénové de 5 pièces (105 m² net) avec une belle terrasse de 20 m², au 2ᵉ étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur. L’appartement se distingue par sa luminosité, son calme, et sa parfaite répartition des espaces : séjour agréable, cuisine moderne, suite…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse
Quartier résidentiel Mini penthouse
Jérusalem, Israël
depuis
$3,42M
Appartement de luxe 4 chambres à Baka, Jérusalem. Une occasion rare juste à côté du parc, au cœur de Baka. Cet appartement entièrement rénové et flambant neuf s'étend sur 150 m² et a été conçu et fini selon les normes les plus élevées. Caractéristiques de la propriété : 4 chambres spacieuses…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Jérusalem, Israël
depuis
$12,540
Villa 180 mètres + 150 mètres espaces extérieurs 3 chambres 3 salles de bains Parking meublé Parking à Waldorf 11000 שח
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller