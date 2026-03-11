  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tibériade
  Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)

Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)

Tibériade, Israël
depuis
$3,51M
9
ID: 34505
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Kinneret Subdistrict
  • Ville
    Tibériade
  • Adresse
    Bruriya, 9

À propos du complexe

Détails du bien : Située à Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), cette propriété unique de deux ans et demi est une véritable perle rare, nichée à seulement 15 mètres de la falaise. Superficie : Terrain de 400 m² + 360 m² de pelouse (espace vert protégé) s'étendant jusqu'au bord du précipice. Surface bâtie : 250 m² sur deux niveaux + 170 m² de terrasses. Agencement : 7 pièces comprenant 4 suites parentales luxueuses, dont une suite de maître avec bureau attenant, et une chambre de sécurité (Mamad) de haute qualité. Équipements haut de gamme : Piscine (10 x 4,5 m), jacuzzi et sauna. Chauffage au sol, domotique (maison intelligente), électricité intelligente et système audio intérieur/extérieur. Cuisine de standing entièrement équipée + cuisine extérieure avec bar. Entièrement meublée avec du mobilier de luxe (incluant lits électriques). Sécurité par caméras périmétriques. État : Quasi neuf, utilisé seulement une fois par mois en moyenne. Prêt à emménager immédiatement.

