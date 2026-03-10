  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod

Ashdod, Israël
$467,115
ID: 34733
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Martin Buber

À propos du complexe

La seule résidence avec des 2 pièces avec balcon en bord de mer !!! Emplacement de rêve : devant la plage "Miami", où se trouvent tous les restaurants et cafés a la mode. A proximité du supermarché "Victory", du traiteur "La Mamounia", du grand "Parc des Pirates", de moyens de transport... Unique a Ashdod, 2 pièces 52 m2 avec 6 m2 balcon, avec 2 ascenseurs, mamak, parking, climatisation... Ne cherchez plus, vous ne trouverez nulle par ailleurs !!!!

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Harish, Israël
depuis
$332,310
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des sy…
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Nouveauté en vente exclusive ! Au 9, rue Sderot Ben Zion Une avenue centrale animée, à proximité des centres culturels et de loisirs et du tramway. Un magnifique appartement de 3 pièces, plein de charme et lumineux. Surface d'environ 82 m² Exposition sur 3 côtés Hauts plafonds Au 3e étage (s…
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
