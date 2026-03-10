  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville

Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville

Nahariya, Israël
depuis
$485,925
;
5
Laisser une demande
ID: 34769
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Jabotinsky

À propos du complexe

En plein centre de Nahariya, situé dans une rue calme et recherchée, Il a tout d'un grand, a petit prix : Balcon/terrasse, mamad, ascenseur, cave, parking et spacieux et lumineux !

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Herzliya, Israël
depuis
$16,46M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,555
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Nahariya, Israël
depuis
$485,925
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Quartier résidentiel Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
3 pieces bon Investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
Une opportunité rare d'acquérir un terrain constructible dans l'enclave prisée de Motza Illit. Situé dans une impasse calme et privée, à proximité immédiate de l'autoroute 7, ce terrain exceptionnel offre des vues pastorales à couper le souffle surplombant Hadassah Ein Kerem. La propriété s'…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
4 pieces plain centre ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller