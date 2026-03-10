  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
;
10
ID: 34829
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

Rez-de-chaussée : salon, cuisine, terrasse, salle d’eau avec douche, buanderie. Pièce verrouillée – pour effets personnels. 1er étage : suite parentale avec jacuzzi et douche, salle de bain supplémentaire, terrasse, 2 chambres avec accès à la terrasse. 2e étage – : chambre à coucher, terrasse, salle de bain. 4 terrasses d’environ 100 m² au total. Surface : 260 m². Pas de charges de copropriété. Climatisation dans chaque pièce. Chauffe-eau solaire + électrique.

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Ashdod, Israël
depuis
$1,47M
Sublime appartement dans un immeuble neuf, 5 pièces transformé en 4, à "Youd Alef" rue Kineret. Vue mer imprenable, ensoleillé, prestations de haut standing. Pas sérieux s'abstenir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,08M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$6,897
Duplex unique et calme, avec une vue dégagée et verdoyante sur la Vieille Ville et la ville nouvelle. Plafonds hauts. Étage 1 : salon spacieux, cuisine, coin repas, une chambre et une salle de bain. Étage 2 : 3 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bain, grand espace bureau. Surf…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
